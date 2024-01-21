Вторая ракетка мира восхитилась 16-летней россиянкой

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко оценила выступление 16-летней россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Ее слова приводит Sports.ru.

«Она с характером, не боится играть, борется за каждый мяч. Плюс она молодая, ей нечего терять, супермотивированная. Двигается довольно хорошо, чисто играет. Подает хорошо. Для 16 лет это просто вау. Я в свои 16 лет, наверное, сносила все заборы и пыталась прицелиться к корту», – заявила Соболенко.

Белорусская теннисистка в матче четвертого круга обыграла американку Аманду Анисимову (6:3, 6:2) и в четвертьфинале может сыграть против Мирры Андреевой, если та пройдет представительницу Чехии Барбору Крейчикову.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 47-е место. Россиянка дебютировала на взрослом уровне в мае 2022 года.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее украинка Костюк обыграла россиянку Тимофееву в четвертом круге Australian Open.