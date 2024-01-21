Стал известен новый чемпион UFC в среднем весе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Шон Стриклэнд проиграл Дрикусу Дю Плесси в главном поединке турнира промоушена в канадском Торонто.

Поединок на UFC 297 продлился все пять раундов. Южноафриканец был признан победителем раздельным решением судей. Счет судейских записок — 48:47, 48:47, 47:48.

На счету 30-летнего Дю Плесси 21 победа в смешанных единоборствах (MMA) при двух поражениях, в активе 32-летнего американца Стриклэнда 28 побед и шесть поражений.

В со‑главном поединке турнира американка Ракель Пеннингтон одержала победу над Майрой Буэно Сильвой из Бразилии единогласным решением судей и стала чемпионкой UFC в легчайшем весе.

В первом поединке главного карда турнира UFC 297 российский боец Мовсар Евлоев одолел представителя Великобритании Арнольда Аллена. Бой продлился все три раунда. Представитель России победил единогласным решением судей.

Евлоев провел в смешанных единоборствах (ММА) 18 поединков, каждый из которых завершился победой россиянина. 7 мая 2023 года россиянин одолел в турнире UFC 288 бразильца Диего Лопеса.

Ранее Александру Емельяненко пообещали квартиру в Москве за год без алкоголя.