Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стал известен новый чемпион UFC в среднем весе

Южноафриканец Дю Плесси победил американца Стрикленда и стал новым чемпионом UFC

close
100%
Nathan Denette/Global Look Press

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Шон Стриклэнд проиграл Дрикусу Дю Плесси в главном поединке турнира промоушена в канадском Торонто.

Поединок на UFC 297 продлился все пять раундов. Южноафриканец был признан победителем раздельным решением судей. Счет судейских записок — 48:47, 48:47, 47:48.

На счету 30-летнего Дю Плесси 21 победа в смешанных единоборствах (MMA) при двух поражениях, в активе 32-летнего американца Стриклэнда 28 побед и шесть поражений.

В со‑главном поединке турнира американка Ракель Пеннингтон одержала победу над Майрой Буэно Сильвой из Бразилии единогласным решением судей и стала чемпионкой UFC в легчайшем весе.

В первом поединке главного карда турнира UFC 297 российский боец Мовсар Евлоев одолел представителя Великобритании Арнольда Аллена. Бой продлился все три раунда. Представитель России победил единогласным решением судей.

Евлоев провел в смешанных единоборствах (ММА) 18 поединков, каждый из которых завершился победой россиянина. 7 мая 2023 года россиянин одолел в турнире UFC 288 бразильца Диего Лопеса.

Ранее Александру Емельяненко пообещали квартиру в Москве за год без алкоголя.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами