Президент ФИФА предложил наказание за расизм

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал присуждать технические поражения клубам, фанаты которых проявили неуважение к игрокам на расовой почве. Об этом он заявил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«События, произошедшие в Удине неприемлемы и отвратительны. Для расизма и других форм дискриминации нет места как в футболе, так и в обществе. Выражаю полную поддержку футболистам, которых коснулись субботние события.

Помимо трехэтапного процеccа (оcтановка матча, повторная оcтановка матча, отмена матча) мы должны ввеcти автоматичеcкое поражение для команды, болельщики которой проявили раcизм и cтали причиной отмены матча, а также отcтранить раcиcтов от поcещения cтадионов во вcем мире и добитьcя для них уголовного преcледования», — написал Инфантино.

20 января матч между «Удинезе» и «Миланом» в рамках 21‑го тура чемпионата Италии по футболу был приостановлен в первом тайме из‑за расистских выкриков в адрес французского вратаря гостей Майка Меньяна.

Встреча прошла в Удине и завершилась победой гостей со счетом 3:2. Игра была приостановлена на 33‑й минуте при счете 1:0 в пользу «Милана» из‑за поведения болельщиков «Удинезе», которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожего вратаря. Меньян снял перчатки и ушел в подтрибунное помещение. Одноклубникам француза удалось уговорить его вернуться на поле, после чего игра возобновилась.

В текущем сезоне Меньян провел за «Милан» 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 31 мяч.

Ранее Меньян объяснил, почему ушел с поля во время матча.