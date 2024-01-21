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Захарян объяснил 22-матчевую безголевую серию за «Реал Сосьедад»

Хавбек Захарян признал, что расстроен из-за отсутствия голов за «Реал Сосьедад»

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Daisuke Nakashima/Global Look Press

Российский футболист «Реала Сосьедад» Арсен Захарян в интервью YouTube-каналу Okko Sport поделился мнением о своей безголевой серии в составе испанского клуба.

«Конечно, обидно. Не понимаю, с чем связано, – моменты есть. Пока не летит, не фартит, не знаю. Надеюсь, что скоро начну забивать. С партнерами пока сыгрываемся. Но в целом, за те матчи, что я провел, привыкли друг к другу. Может быть, в каких-то моментах не хватало взаимопонимания, но со временем это приходит», – заявил полузащитник.

С момента переезда в Испанию Захарян провел в составе «Реала Сосьедад» 22 матча во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.

20-летний полузащитник перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн.

За новую команду российский футболист дебютировал 25 августа, выйдя на поле против «Лас-Пальмаса». При этом по ходу сезона Захарян пропустил ряд матчей из-за проблем со здоровьем, в том числе он перенес коронавирус.

Ранее Захаряну дали совет, как заиграть в «Реал Сосьедад».

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