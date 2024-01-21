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Тарасова сомневается, что россиян пустят на турниры после прыжка 12-летней фигуристки

Тренер Тарасова назвала уникальным прыжок 12-летней фигуристки Базылюк

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила уникальный прыжок в исполнении фигуристки Маргариты Базылюк на чемпионате России по прыжкам в Москве. Своим мнением она поделилась с «Матч ТВ».

«Это уникальная история. Девочки у нас первыми в мире исполняют такое. Маргарита сделала это в 12 лет. Вопрос в том, чтобы не потерять это к 14–16 годам. То, что она сделала, — сделала блестяще и сейчас единственная в мире. Видео разойдется в интернете как нельзя быстрее.

Кто же пуcтит поcле этого роccиян на международные cоревнования? Я так же cказала. Они cами так не могут, будут боятьcя. Будем живы, увидим. Ничего хорошего я от них не жду. Вcе, что проиcходит, неcправедливо по отношению к cпортcменам, взроcлым и детям тем более», — заявила Тарасова.

12-летняя Базылюк прыгнула каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Судьи не оценивали элемент, так как он был исполнен после окончания соревновательной части, в которой спортсменка одержала победу. Видео прыжка доступно в Telegram-канале «Okko Фигурное катание».

До этого никто из женщин не исполнял каскад из двух четверных прыжков. Однако достижение не будет официально засчитано, поскольку чемпионат России по прыжкам является шоу-турниром.

Второе место на турнире заняла 16‑летняя Аделия Петросян (57,89), третье — Елена Костылева (54,69), которой 12 лет.

21 января на чемпионате России по прыжкам состоится командный турнир.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Трусова отреагировала на исторический прыжок Базылюк.

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