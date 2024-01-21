Украинка Костюк обыграла россиянку Тимофееву в четвертом круге Australian Open

В матче четвертого круга Australian Open российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла обыграть представительницу Украины Марту Костюк.

Встреча, которая продолжалась чуть больше часа, завершилась со счетом 6:2, 6:1. В начале первого сета игра была прервана на 50 минут из-за дождя.

В следующем круге Костюк сыграет с американкой Кори Гауфф.

Тимофеева впервые в карьере играла в основной сетке турнира «Большого шлема». Костюк впервые вышла в 1/4 финала Australian Open.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (13-е место).

Сегодня в женской части соревнований сыграет 16-летняя россиянка Мирра Андреева. Свой поединок представительница России проведет против Барборы Крейчиковой из Чехии. Встреча начнется примерно в 8.10 по московскому времени.

Ранее выход 16-летней Андреевой в 1/8 финала Australian Open назвали чудом.