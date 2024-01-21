Скандальный футболист Балотелли может вернуться в Серию А

Футболист турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли может стать футболистом итальянской «Салернитаны». Об этом передает «Советский спорт» со ссылкой на TuttoSalernitana.

Генеральный директор «Салернитаны» убедил владельца команды в том, что Балотелли будет полезен клубу. Футболист готов в ближайшие недели присоединиться к команде.

В нынешнем сезоне он сыграл за турецкий клуб пять матчей, в которых забил три мяча. В конце ноября Балотелли попал в ДТП. Футболист врезался в стену, не справившись с управлением своего автомобиля марки Audi, ориентировочная стоимость которого составляет €114 тыс. В машине сработали подушки безопасности, 33-летний форвард после аварии вышел из автомобиля и лег на землю.

После случившегося прибывшие на место медики оказали спортсмену первую помощь, ему удалось избежать серьезных травм. Отмечается, что итальянец отказался пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, которое у него потребовала полиция.

Ранее Балотелли назвал худшего тренера в своей карьере.