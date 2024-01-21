Стало известно, когда может состояться реванш Дацика и Емельяненко

Менеджер российского бойца Вячеслава Дацика Яков Летов рассказал, что реванш его клиента с Александром Емельяненко может пройти в конце февраля, передает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас приступаем к финальной стадии переговоров по поводу реванша. Бой в четырехунцовых перчатках по правилам бокса в промоушене Ural FC. Предварительно поединок должен пройти в конце февраля», — сказал Летов.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве. 28 октября Дацик уступил белорусу Петру Романкевичу в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Спортсмены встречались 24 сентября 2022 года. Поединок прошел по правилам бокса. Дацик отправил своего соперника в нокаут на 13 секунде первого раунда.

Ранее Дацик отреагировал на новость о своем ранении в зоне СВО.