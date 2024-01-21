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Лев Яшин вошел в сборную лучших футболистов всех времен

Вратарь Яшин вошел в сборную лучших футболистов всех времен по версии ChatGPT

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Юрий Сомов/РИА «Новости»

Британский портал FourFourTwo опубликовал сборную лучших футболистов всех времен по версии ChatGPT, в которую вошел советский вратарь Лев Яшин.

Также в символическую команду вошли Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Диего Марадона, Пеле, Йохан Кройф, Зинедин Зидан, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Франц Беккенбауэр и Кафу.

«Черный паук», как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. В 1956 году в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом Игр в Мельбурне. В 1960 году национальная команда вместе с Яшиным стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Югославии, а четырьмя годами позднее взяла серебро.

Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее Яшин попал в число самых влиятельных футболистов мира всех времен.

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