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Булыкин объяснил, зачем «Ростову» Глушаков

Булыкин заявил, что «Ростову» может пригодиться Глушаков

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник Денис Глушаков, который отправился в ОАЭ на зимние сборы вместе с «Ростовом», сможет помочь донской команде, если с ним будет заключен контракт.

«Глушаков хочет красиво завершить карьеру. Здесь не идет речь о зарплате, а о красивой футбольной истории. Конечно, Денис не будет основной скрипкой в команде, но его появление точно поможет «Ростову». Для некоторых игроков он мог быть примером и кумиром, поэтому это большой плюс. Многие относятся негативно к таким историям, говорят, что игрок уже старенький и тому подобное, но на самом деле тот опыт, который футболист может передать даже в раздевалке своим партнерам, дорогого стоит. Попылить Глушаков еще может, надеюсь, что он сыграет большую роль в «Ростове», — заявил Булыкин.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге.

После 18 туров чемпионата страны «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Ильзат Ахметов сможет помочь «Зениту».

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