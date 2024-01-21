Валуев отреагировал на рукопожатие украинки Котляр с россиянкой Минчевой

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал рукопожатие украинской теннисистки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой после матча юниорского Australian Open, передает «Спорт-Экспресс».

«Девушки молодцы. Но шансы на то, что здравый смысл возобладает, минимальны. Ее решение на Украине воспримут плохо», — сказал Валуев.

Встреча между соперницами на юниорском Australian Open завершилась в пользу россиянки со счетом 6:2, 6:4. После второго сета девушки у сетки обменялись рукопожатиями.

Украинские и российские спортсменки уже длительное время не обмениваются рукопожатиями. В качестве альтернативного варианта девушки обменивались ударом ракетками.

16-летняя Минчева занимает 21-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В ее активе шесть побед на турнирах под эгидой организации. Это ее первое выступление на юниорском Australian Open.

Ранее отец Котляр назвал большой ошибкой рукопожатие с Минчевой.