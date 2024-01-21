Булыкин заявил, что Ахметов сможет помочь «Зениту»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что перешедший из «Краснодара» в «Зенит» Ильзат Ахметов сможет помочь своей новой команде в борьбе за чемпионство.

По его мнению, 26-летнему уроженцу Бишкека придется серьезно постараться, чтобы завоевать место в основном составе сине-бело-голубых.

«Когда предлагают большие деньги, то, игроки, как правило, соглашаются. То, что Ахметов — хороший футболист и пригодится «Зениту», сомнению не подлежит. Пробиться в основу будет непросто, потому что там обосновались бразильцы, которые будут друг друга поддерживать, но его качества все равно помогут клубу», — заявил Булыкин.

«Зенит» объявил о переходе хавбека 9 января. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за «быков» 21 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» идет на втором месте, отставая на два балла.

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