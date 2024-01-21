Трусова отреагировала на исторический прыжок 12-летней Базылюк

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова в своих соцсетях отреагировала на исторический прыжок Маргариты Базылюк, которая прыгнула каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Судьи не оценивали элемент, так как он был исполнен после окончания соревновательной части.

12-летняя Базылюк одержала победу на чемпионате России по прыжкам.

«Поздравляю! Ты большая молодец», — написала Трусова.

До этого никто из женщин не исполнял каскад из двух четверных прыжков. Однако достижение не будет официально засчитано, поскольку чемпионат России по прыжкам является шоу-турниром.

Второе место на турнире заняла 16‑летняя Аделия Петросян (57,89), третье — Елена Костылева (54,69), которой 12 лет.

21 января на чемпионате России по прыжкам состоится командный турнир.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских

Ранее Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам.