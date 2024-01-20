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Футболист «Милана» ушел с поля во время матча чемпионата Италии

Матч «Удинезе» — «Милан» приостановили из-за расистских выкриков в адрес Меньяна

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Jennifer Lorenzini/Reuters

Матч между «Удинезе» и «Миланом» в рамках 21‑го тура чемпионата Италии по футболу был приостановлен в первом тайме из‑за расистских выкриков в адрес французского вратаря гостей Майка Меньяна.

Встреча проходит в Удине. После первого тайма счет 1:1. Игра была приостановлена на 33‑й минуте при счете 1:0 в пользу «Милана» из‑за поведения болельщиков «Удинезе», которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожего вратаря. Меньян снял перчатки и ушел в подтрибунное помещение. Одноклубникам француза удалось уговорить его вернуться на поле, после чего игра возобновилась.

В текущем сезоне Меньян провел за «Милан» 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей.

«Милан» перед этим матчем набрал 43 очка в 20 играх и занимает третье место в турнирной таблице. «Удинезе» с 18 баллами расположился на 16 строчке.

В следующем туре миланцы на своем поле сыграют с «Болоньей», а клуб из Удине в гостях померится силами с «Аталантой». Обе встречи пройдут 27 января.

Ранее экс-форвард «Тоттенхэма» заявил, что никто из россиян не заиграет в Англии.

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