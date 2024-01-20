Тренер «Нефтехимика» о нападении на себя: эти гопники бьют без разговоров

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Олег Леонтьев рассказал, что сильнее всего его поразило в инциденте с нападением. Его слова передает «Матч ТВ».

«Больше вcего меня поразило, что этот гопник ударил, даже не думая. Я cам из 80-90-х, и мы так не разговаривали, так на улице не били. У меня ведь тоже разные cлучаи бывали. Но перед этим надо было предъявить. Один раз мне нахлобучили за кроccовки. Хотели cнять модные cиние «адидаcы» cо cловами: «Вы тут кайфуете, пока мы в Афгане cлужим». Ударил мне каcтетом в ноc, я потерял cознание, утром очнулcя.

Но это хоть какая-то предъява была. За Афганистан… Ну понятно, у военнослужащего накипело. А тут – без разговоров, хлобысть! Я в шоке. Ничего себе! Хороший хоккеист был бы, нападающий с таким резким ударом», — заявил специалист.

20 января «Спорт-Экспресс» сообщил о нападении на Леонтьева. Тренер «Нефтехимика» серьезно не пострадал, ему наложили два шва.

Леонтьев работает в нижнекамском клубе с 2021 года. Он также известен по работе в саратовском «Кристалле», ижевской «Ижстали», екатеринбургском «Автомобилисте» и владивостокском «Адмирале».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» после 54 матчей, набрав 53 очка, занимает восьмое место в Восточной конференции. Лидирует магнитогорский «Металлург».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее стал известен третий участник плей-офф КХЛ.