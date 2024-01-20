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Первая ракетка России назвал свою суперспособность

Теннисист Медведев заявил о новой суперспособности спать где и когда угодно

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Tracey Nearmy/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что он делал после победы над финном Эмилем Руусувуори в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Как я провел день после прошлого матча? После окончания матча я лег спать, проснулся в 12. [Но теперь] у меня появилась суперспособность: я могу спать где хочу и когда хочу (смеется)», — заявил Медведев.

Медведев одержал победу Руусувуори в пяти партиях, уйдя со счета 0:2 по сетам – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0. Встреча завершилась около 04.00 утра по местному времени.

20 января Медведев в матче третьего круга Australian Open обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3. В следующем круге россиянин сыграет с Нуну Боргесом из Португалии.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает лидировать серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет еще один россиянин — Андрей Рублев (5010 очков).

Ранее в Госдуме заявили, что украинскую теннисистку загнобят за рукопожатие с россиянкой.

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