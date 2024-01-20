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Экс-форвард «Тоттенхэма» заявил, что никто из россиян не заиграет в АПЛ

Экс-футболист Павлюченко заявил, что через год-два Тюкавин будет на ином уровне

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной России по футболу Роман Павлюченко в комментарии Legalbet поделился мнением о прогрессе форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин прогрессирует, и, думаю, через годик-два он будет на другом уровне. Сможет ли в АПЛ заиграть? Тяжело сказать. В нынешних условиях из наших там никто не заиграет (смеется). В «Тоттенхэм» его? Я никакого отношения к «Тоттенхэму» не имею», — заявил экс-футболист.

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. За это время он провел 111 матчей, в которых забил 42 мяча и сделал десять результативных передач.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за бело-голубых в ноябре 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел 18 матчей, отметившись восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

В составе основной сборной России Тюкавин провел три матча, но не отметился результативными действиями.

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