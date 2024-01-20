Стал известен третий участник плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» победило минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышева» и завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей голы на счету форвардов Никиты Гусева, Егора Римашевского, Джордана Уила и защитник Даниила Пыленкова. У белорусской команды единственную шайбу забросил защитник Дмитрий Коробов.

Благодаря этой победе москвичи обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ. После 53 игр «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 74 балла. До этого на Западе в плей-офф вышли еще две команды — ярославский «Локомотив» и петербургский СКА.

В следующем матче столичное «Динамо» примет московский «Спартак» (23 января), клуб из Минска на выезде встретится со СКА (22 января).

В прошлом году Кубок Гагарина выиграл московский ЦСКА. В финале армейцы обыграли казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4-3.

Ранее уборщицу арены хоккейного «Спартака» избили на рабочем месте.