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Уборщицу арены хоккейного «Спартака» избили на рабочем месте

Telegram-канал «Мутко против»: уборщицу арены «Спартака» избили на рабочем месте

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пресс-служба ХК «Спартак»

Уборщицу клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» избили прямо на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации Telegram-канала, 13 января в одну из московских больниц доставили из травмпункта гражданку Таджикистана Зебунисо М. У женщины были диагностированы многочисленные травмы кистей рук и пальцев (в том числе переломы пальцев на обеих руках).

Отмечается, что сначала женщина почти не отвечала на вопросы медиков, но потом сообщила, что работает уборщицей на арене хоккейного «Спартака» и что была избита известным ей человеком на стадионе на своем рабочем месте. Кто именно ее избил, женщина не сообщила. Полиция проводит проверку.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 баллов после 54 матчей. В следующем матче красно-белые сыграют в Казани с местным «Ак Барсом». Встреча состоится 21 января. Начало в 17:00 по московскому времени.

Ранее хоккеист «Спартака» Ковальчук рассказал о жизни после 40 лет.

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