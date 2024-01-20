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Экс-тренер «Динамо» о вратаре «Краснодара» Агкацеве: я даже не знаю, кто это

Экс-тренер «Динамо» Силкин заявил, что в России один эталон вратаря — Акинфеев

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что москвичам трудно будет усилить вратарскую позицию российским игроком. Об этом он заявил Legalbet.

«Попробовать «Динамо» переманить Агкацева? О ком вы говорите? Я даже не знаю, кто это. Не знаю, можно ли сейчас найти вратарское усиление для «Динамо» внутри России или нужно выходить на международный рынок. Для этого есть селекционный отдел клуба. У нас вообще в России сейчас только один эталон — это Игорь Акинфеев, от которого идет уверенность. А вообще вратарская позиция специфическая», — сказал Силкин.

Агкацев начал заниматься футболом в родном Владикавказе. Летом 2015 года вратарь попал в Академию «Краснодара». Дебютировал он за основную команду 25 февраля 2021 года в ответном гостевом матче плей-офф Лиги Европы против загребского «Динамо». В текущем сезоне Агкацев провел в чемпионате страны один матч.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее вратарь ЦСКА рассказал, что готов уйти из команды с понижением зарплаты.

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