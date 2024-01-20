Первая ракетка мира сенсационно вылетела с Australian Open, уступив 19-летней чешке

Польская теннисистка Ига Свентек сенсационно уступила в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 19-летней чешской теннисистке Линде Носковой со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 22 минуты. Свентек четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Носковой 10 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Носкова сыграет с победительницей противостояния между Элиной Свитолиной (Украина) и Викторией Голубич (Швейцария).

В 1/8 финала вышли три россиянки: Мария Тимофеева, Мирра Андреева и Анна Калинская. Также в число участников попала вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Ига Свентек продолжает лидировать. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (13-е место).

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Оже-Альяссима и вышел в 1/8 финала Australian Open.