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Российская и украинская теннисистки впервые за несколько месяцев обменялись рукопожатиями

Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали руки на юниорском Australian Open

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Edgar Su/Reuters

После матча первого круга юниорского Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) россиянка Влада Минчева и украинка Елизавета Котляр пожали друг другу руки.

Встреча между соперницами завершилась в пользу россиянки со счетом 6:2, 6:4. После второго сета девушки у сетки обменялись рукопожатиями.

Стоит отметить, что украинские и российские спортсменки уже длительное время не обмениваются рукопожатиями. В качестве альтернативного варианта девушки обменивались ударом ракетками.

16-летняя Минчева занимает 21-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В ее активе шесть побед на турнирах под эгидой организации. Это ее первое выступление на юниорском Australian Open.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (13-е место).

Ранее сообщалось, что российские теннисистки снялись с Australian Open.

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