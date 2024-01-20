Жирков рассказал, на какой спорт променял футбол после завершения карьеры

Бывший защитник сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков признался, что еще во время футбольной карьеры играл в хоккей. Его слова передает «Матч ТВ».

«Раньше ходил на КХЛ, следил в основном за ЦСКА. Сейчас смотрю матчи по телевизору. Они переехали на Автозаводскую, на новый стадион, а до этого их арена была у меня рядом с домом. Я еще во время футбольной карьеры регулярно играл в хоккей. С ребятами из «Спартака» и «Динамо». Как часть играю? Бывает, что три-четыре раза в неделю. В футбол стараюсь не играть», — сказал Жирков.

Последним клубом Жиркова стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА.

В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «аристократов» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

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