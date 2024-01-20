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Российскому футболисту надоело сравнение с Месси

Экс-игрок «Спартака» Давыдов заявил, что ему надоело прозвище «Русский Месси»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов признался, что у него еще остались силы и желание для выступления в профессиональном футболе. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Завершил профессиональную карьеру? Нет, не завершил. Я выступаю в Медиалиге. Чувствую, что у меня есть здоровье и желание. Так что не могу сказать, что я завершил профессиональную карьеру. Прозвище «Русский Месси»? Меня это не раздражает, просто надоело. Клеймо приелось. Называют — пусть, мне без разницы», — сказал Давыдов.

В 2014 году Федун заявил по поводу Давыдова следующее: «Видите, растет у нас свой юный Месси — Давыдов. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили». Сейчас 28-летний футболист выступает за медийный клуб «Народная Команда».

Давыдов выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год. В его активе чуть более 30 матчей за основную команду. Также он успел поиграть за чешскую «Младу-Болеслав», юрмальский «Спартак», «Нижний Новгород», софийский ЦСКА, «Томь», «Знамя Труда» и «Химки».

В 2015 году Давыдов провел свой единственный матч в составе сборной России.

Ранее бывший тренер «Зенита» заявил, что карьеру Кокорина испортила не тюрьма.

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