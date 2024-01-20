Российские теннисистки снялись с Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своих социальных сетях сообщила о том, что она вместе с Вероникой Кудерметовой вынуждена сняться с Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«К сожалению, мне пришлось отказаться от участия в парном разряде Australian Open вместе с Кудерметовой в связи с травмой живота, которую я получила в последнем матче турнира в Аделаиде.

Мне хотелось быть в лучшей форме на Открытом чемпионате Австралии, но всегда есть следующий раз. Самое время перезагрузиться и восстановиться», — написала Павлюченкова.

Во втором круге турнира в Мельбурне россиянки должны были сыграть с Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (13-е место), Кудерметова 17-я, Павлюченкова 46-я.

Ранее стало известно, что нужно Медведеву для победы над Оже-Альяссимом.