Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские теннисистки снялись с Australian Open

Павлюченкова и Кудерметова отказались от участия в парном разряде Australian Open

close
100%
Robert Prange/Contributor/Getty Images

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своих социальных сетях сообщила о том, что она вместе с Вероникой Кудерметовой вынуждена сняться с Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«К сожалению, мне пришлось отказаться от участия в парном разряде Australian Open вместе с Кудерметовой в связи с травмой живота, которую я получила в последнем матче турнира в Аделаиде.

Мне хотелось быть в лучшей форме на Открытом чемпионате Австралии, но всегда есть следующий раз. Самое время перезагрузиться и восстановиться», — написала Павлюченкова.

Во втором круге турнира в Мельбурне россиянки должны были сыграть с Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (13-е место), Кудерметова 17-я, Павлюченкова 46-я.

Ранее стало известно, что нужно Медведеву для победы над Оже-Альяссимом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами