Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Один из лидеров «Реала» покинет клуб по окончании сезона

Модрич уйдет из «Реала» летом 2024 года

close
100%
Susana Vera/Reuters

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет испанский клуб по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает Relevo.

Как утверждает издание, соглашение с игроком, которое закончится летом 2024 года, не будет продлено. Модрич покинет «Реал» на правах свободного агента. По сообщениям СМИ, хорватский футболист может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. За это время он провел за испанский клуб более 300 матчей. В составе мадридской команды полузащитник трижды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20, 2021/22), дважды выигрывал Кубок страны (2013/14, 2022/23) и пять раз — Суперкубок (2012, 2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24). Модрич пять раз вместе с командой приходил к победе в Лиге чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22).

С 2006 года Модрич на международной арене представляет сборную Хорватии. Вместе с ним команда стала серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России. На ЧМ-2022 хорваты стали третьими.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» нашел способ отомстить «Реалу» в случае перехода Мбаппе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами