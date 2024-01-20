Игрок «Зенита» заявил о состоянии опустошения среди футболистов команды

Вратарь «Зенита» Александр Кержаков назвал несколько причин тому, что команда находится не на первой строчке таблицы чемпионата России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если вспомнить предыдущие пять лет, конечно, непривычно оказаться в роли догоняющих. Но когда‑то такое должно было случиться. Почему мы вторые? Ушел ряд игроков, пришли новички. Перестановки заняли определенное количество времени. Еще, думаю, свою роль сыграл эмоциональный фактор. Может быть, и основную. Перенасыщенность победами? Равнодушных к результатам в команде нет. Скорее, речь о некотором опустошении», — сказал Кержаков.

«Зенит» на протяжении пяти последних лет становился чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого клуб разместил на своей форме вторую звезду.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Ари заявил, что «Зенит» боится «Спартака».