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Российские фигуристки выложили фото из бани в купальниках

Худайбердиева, Константинова и Скопцова сфотографировались в купальниках

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lkhudaiberdieval/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фигуристки Елизавета Худайбердиева, Станислава Константинова и Анастасия Скопцова поделились снимком из бани. Девушки позируют в купальниках.

«Вечер полной перезарядки и кайфа. Лучший способ восстановиться — и морально, и физически», — подписала фото Худайбердиева.

Худайбердиева катается в паре с Егором Базиным. Спортсмены выступают вместе с 2020 года. Ранее Базин был в дуэте с Софьей Евдокимовой, а Худайбердиева — с Никитой Назаровым, а также Андреем Филатовым.

Константинова является бронзовой призеркой Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В августе 2022 года она объявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года девушка рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила это тем, что пик ее формы прошел.

23-летняя Скопцова вместе со своим партнером Кириллом Алешиным завершила спортивную карьеру. Пара выиграла юниорский чемпионат мира в сезоне-2017/18, а также становилась бронзовыми призерами чемпионата России и этапа Гран-при.

Ранее российская гимнастка показала стройную фигуру в купальнике.

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