Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Флориду»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» в выездном матче одолела «Флориду».

Встреча завершилась со счетом 6:4. В составе победителей точными бросками отметились Брок Фэйбер, Матс Цуккарелло а также Кирилл Капризов и Райан Хартман, которые оформили по дублю.

За «Флориду» шайбы забросили Аарон Экблад, Ээту Луостаринен, Антон Лунделль и Густав Форслинг.

В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 13 место, набрав 43 очка. «Флорида» располагается на третьей строчке в Восточной конференции, имея в активе 58 баллов.

В текущем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 38 матчей, отметившись 15 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами.

В регулярном чемпионате прошлого сезона Капризов стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

В следующем матче «Миннесота» сыграет на выезде против «Каролины». Матч состоится 22 января. Стартовое вбрасывание запланировано на 1.00 по московскому времени.

Ранее тренер «Миннесоты» Джон Хайнс назвал Капризова элитным игроком.