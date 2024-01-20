Теннисиста Медведвева сравнили с питоном

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над финном Эмилем Руусувуори в матче второго круга Australian Open, отметив, что россиянин превратился из серой мыши в питона, передает «Советский спорт».

«Вы знаете такую змею, называется питон? Он обвивает животных, которые попали к нему на растерзание, и начинает их сдавливать. В этом матче Медведев превратился в того самого питона из серой мыши», — сказал Чесноков.

Медведев обыграл Руусувуори в пяти партиях, уйдя со счета 0:2 по сетам – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0. В третьем круге он встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

На турнире помимо Медведева осталось двое россиян. Это Карен Хачанов и Андрей Рублев.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет еще один россиянин — Андрей Рублев (5010 очков).

Ранее экс-теннисистка заявила, что у нее не сложилось лучшего впечатления об игре Медведева.