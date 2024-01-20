Гладилин: авантюрно ставить перед «Спартаком» серьезные задачи

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что перед клубом сейчас авантюрно ставить серьезные задачи, передает «Евро-Футбол.Ру».

«У «Спартака» сейчас нет костяка команды и нет поставленной игры. Все, кто есть у Абаскаля, считают себя игроками стартового состава. Эту ошибку допускает тренер. В таких условиях ставить серьезные задачи просто авантюрно», — сказал Гладилин.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее стали известны задачи «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ.