Экс-игрок «Спартака» не верит в увольнение Абаскаля с поста тренера

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов не верит в увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Верю ли я в отставку Абаскаля по ходу сезона? Это вряд ли будет, потому что нет смысла дергаться. Сейчас «Спартак» не так далеко находится от лидирующей группы, поэтому все будут ждать конец сезона», — сказал Кечинов.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что Абаскаль может уехать в Испанию.