Моуринью может возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить каталонскую «Барселону», передает Barcablaugranes.

Каталонцы планируют пригласить Моуринью, если с поста главного тренера сине-гранатовых будет уволен Хави.

16 января итальянская «Рома» объявила о том, что Моуринью покидает пост главного тренера. Он работал в клубе с мая 2021 года. Португалец привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

Моуринью известен по работе в лондонском «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С «Челси» он трижды стал чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии, с «Реалом» — один раз выиграл Ла Лигу.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает четвертое место, набрав 41 очко. Лидирует в турнире «Жирона», имея в активе 49 баллов. На второй строчке идет «Реал» (48). Замыкает тройку «Атлетик» (41).

Ранее Моуринью сравнили с российским тренером.