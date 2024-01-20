Стала известна зарплата вратаря «Спартака»

Вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Николаев заработает за сезон-2023/24 8 млн рублей, передает «Спорт-Экспресс».

Голкипер продлил контракт с командой до 30 апреля 2026 года. В следующем сезоне его зарплата составит около 20 млн рублей в год, в сезоне-2025/26 — 23 млн.

В текущем сезоне Николаев провел за «Спартак» 11 матчей, пропустив 28 шайб.

19 января «Спартак» уступил «Авангарду» со счетом 1:3. В составе победителей точными бросками отметились Никита Холодилин, Иван Телегин и Рид Буше. За красно-белых точным броском отметился Егор Филин.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает четвертое место, набрав 69 очков. «Авангард» располагается на втором месте в Восточной конференции, имея в активе 75 баллов.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом» встреча состоится 21 декабря. Стартовое вбрасывание запланировано на 17.00 по московскому времени.

Ранее игрок «Спартака» оценил необходимость спортивного психолога в команде.