Ковальчук об очередном поражении «Спартака»: мы не сдали тест

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от омского «Авангарда», отметив, что команда будет делать выводы, передает ТАСС.

«Для нас хороший был тест. К сожалению, мы его не сдали. Поэтому будем делать выводы», — сказал Ковальчук.

«Спартак» уступил со счетом 1:3. В составе победителей точными бросками отметились Никита Холодилин, Иван Телегин и Рид Буше. За красно-белых точным броском отметился Егор Филин.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает четвертое место, набрав 69 очков. «Авангард» располагается на втором месте в Восточной конференции, имея в активе 75 баллов.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом» встреча состоится 21 декабря. Стартовое вбрасывание запланировано на 17.00 по московскому времени.

«Авангард» 21 января встретится на выезде с ярославским «Локомотивом». Стартовое вбрасывание запланировано на 17.00 по московскому времени.

Ранее СКА вышел в плей-офф КХЛ.