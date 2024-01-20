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СКА вышел в плей-офф КХЛ

СКА обыграл «Куньлунь» и вышел в плей-офф КХЛ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА обыграл на своей площадке пекинский «Куньлунь».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Марат Хайруллин, Борна Рендулич и Валентин Зыков. За «Куньлунь» шайбу забросил Тайлер Граовац.

Клуб с берегов Невы завоевал путевку в плей-офф. Подопечные Романа Ротенберга идут в турнирной таблице Западной конференции второе место, набрав 72 очка. «Куньлунь» располагается на десятой строчке, имея в активе 40 очков. Первое место занимает ярославский «Локомотив», имея в активе 74 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 72 балла.

В следующем матче петербургский клуб сыграет дома с минским «Динамо». Встреча состоится 22 января. Стартовое вбрасывание запланировано на 19.30 по московскому времени.

Пекинский клуб сыграет на своей площадке в подмосковных Мытищах с московским «Динамо». Игра пройдет 25 января. Команды выйдут на лед в 19.30 по московскому времени.

Ранее Игорь Ларионов продлил контракт с нижегородским «Торпедо» на три года.

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