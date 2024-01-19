Призер ОИ: Блинкова одержала замечательную победу над Рыбакиной, не дрогнула

Экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова прокомментировала победу россиянки Анны Блинковой над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии. В комментарии «Газете.Ru» Петрова похвалила Блинкову за самообладание и отметила ее физическую форму.

«Девочки допускали невынужденные ошибки, но показали мощный, активный теннис. Блинкова хорошо начала, у нее была отличная подача, которая помогла ей взять первый сет — ей хватило одного брейка. Во втором сете Елена уже показывала свой лучший теннис, стала играть точнее, увереннее и выиграла партию. А третий сет получился невероятным, мы увидели самый длинный тай-брейк в истории «Больших шлемов». Блинкова — большая молодец: она отыграла десять матчболов — а всего их было 16 на двоих, — не дрогнула в этот момент, продолжала бороться и играть, а не ждала ошибки от Рыбакиной. Она все сделала своими руками и смогла с десятого матчбола закрыть тай-брейк в свою пользу. Невероятно, что и одна, и другая спортсменки были так близки к победе. Но в итоге удача была на стороне Блинковой, а не третьей ракетки мира.

Матч получился напряженный для обеих теннисисток. Блинкова после игры сказала, что у нее тряслись не только руки, но и колени — конечно, тяжело выстоять такой матч и не дрогнуть. Поэтому это замечательная победа. Мне очень нравится ее физическая форма, она стала лучше передвигаться. К тому же, девушки взрослеют, это уже совсем другой опыт, и будет очень интересно наблюдать за ней дальше», — сказала Петрову.

Блинкова обыграла Рыбакину в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 7:6, при этом счет на тай-брейке составил 22:20 в пользу россиянки — этот тай-брейк оказался самым длинным за всю историю турниров Большого шлема в одиночном разряде. Следующей соперницей Блинковой будет итальянка Ясмине Паолине, которая в первом круге выбила из борьбы Диану Шнайдер из России.

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