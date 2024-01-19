Фигурист Федотов выиграл квалификацию ЧР по прыжкам

Фигурист Арсений Федотов стал победителем квалификации чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве с 19 по 21 января.



Спортсмен по итогам первого соревновательного дня набрал в сумме 32,58 балла, опередив ближайшего конкурента в лице Петра Гуменника более чем на один балл.

Третье место по итогам пятничных прыжков завоевал Лев Лазарев, набравший 30,87 балла. Всего в финальную часть соревнований смогли квалифицироваться 12 спортсменов. Помимо Федотова, Гуменника и Лазарева, за медали чемпионата поборются Глеб Лутфуллин, Михаил Терновский, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Иван Попов, Макар Игнатов, Владислав Дикиджи, Николай Колесников и Григорий Федоров.

В соревнованиях у женщин сильнейшей в квалификации стала воспитанница заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию первого дня турнира.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам.