Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фигурист Федотов выиграл квалификацию ЧР по прыжкам

Фигурист Федотов выиграл квалификацию ЧР-2024 по прыжкам

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Фигурист Арсений Федотов стал победителем квалификации чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве с 19 по 21 января.

Спортсмен по итогам первого соревновательного дня набрал в сумме 32,58 балла, опередив ближайшего конкурента в лице Петра Гуменника более чем на один балл.

Третье место по итогам пятничных прыжков завоевал Лев Лазарев, набравший 30,87 балла. Всего в финальную часть соревнований смогли квалифицироваться 12 спортсменов. Помимо Федотова, Гуменника и Лазарева, за медали чемпионата поборются Глеб Лутфуллин, Михаил Терновский, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Иван Попов, Макар Игнатов, Владислав Дикиджи, Николай Колесников и Григорий Федоров.

В соревнованиях у женщин сильнейшей в квалификации стала воспитанница заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию первого дня турнира.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами