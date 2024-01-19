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Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года

Главный тренер «Торпедо» Ларионов продлил контракт с клубом на три года

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Нижегородское «Торпедо» в своем Telegram-канале объявило о том, что главный тренер Игорь Ларионов подписал новый контракт с клубом.

63-летний специалист подписал трудовое соглашение на трехлетний срок. Ларионов начал работу в «Торпедо» в 2022 году, за это время команде удалось дойти до полуфинала Западной конференции в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина, где «автозаводцы» уступили петербургскому СКА под руководством Романа Ротенберга.

«Ни для кого не секрет, что продление контракта с Игорем Николаевичем было для нас одной из приоритетных задач. Тот вектор развития, который мы выбрали, определенно пришелся по душе болельщикам. И внимание к клубу в сумме со спортивными результатами, а также открытием и развитием новых игроков, говорит само за себя», — заявил генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

В последней игре регулярного чемпионата КХЛ нижегородцы на своем льду уступили «Витязю» из Балашихи (1:2). На данный момент «Торпедо» занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров стал девятым россиянином с 500 передачами в НХЛ.

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