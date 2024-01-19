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Призер ОИ: Медведев «засиделся» перед матчем с Руусувуори

Теннисистка Петрова считает, что Медведев расслабился перед игрой с Руусувуори

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Eloisa Lopez/Reuters

Экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова прокомментировала волевую победу россиянина Даниила Медведева над финном Эмилем Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии. В комментарии «Газете.Ru» она связала ошибки Медведева в первых двух сетах с долгим ожиданием начала игры.

«Это был очень напряженный матч, который неожиданно затянулся на пять сетов. У меня создалось такое впечатление, что Медведев «засиделся», потому что перед его игрой был длинный матч Рыбакиной и Блинковой. Поэтому подготовка к игре его расслабила, он вышел не на сто процентов собранный и начал раскачиваться только к третьему сету, в отличие от Руусувуори, который стартовал очень хорошо, уверенно и активно.

Конечно, Даня не играл в свой лучший теннис, он больше боролся сам с собой. Физически Медведев находится в прекрасной форме, но пока ему очень тяжело показывать свой теннис, так как этому мешает внутренняя борьба и недовольство. В четвертом сете он взял тай-брейк, а уже в пятом сете мы видели известного нам Медведева.

Такие матчи очень нужны, в том числе для того, чтобы повысить уверенность в себе. И теперь он разыгрался, что очень хорошо, ведь дальше соперники будут только сложнее», — констатировала Петрова.

Медведев победил Руусувуори в пяти сетах, уступая после первых двух партий. При этом в заключительном сете россиянин не отдал сопернику ни гейма. Итоговый счет — 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. В следующем раунде Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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