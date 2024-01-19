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Выход 16-летней Андреевой в 1/8 финала Australian Open назвали чудом

Дмитриева назвала чудом победу Андреевой над Парри в 1/16 финала Australian Open

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Tracey Nearmy/Reuters

Заслуженный мастер спорта СССР по теннису Анна Дмитриева в интервью РИА Новости заявила, что считает чудом победу россиянки Мирры Андреевой над француженкой Диан Парри в 1/16 финала Australian Open — 2024.

«Мирра совершила чудо, она проявила выдержку и хладнокровие. Несмотря на то, что уступала 1:5, она немного поменяла игру, обострила ее, взяв инициативу в свои руки. Мирра — неординарная девушка. Этим матчем, а в особенности концовкой, она доказала, что может быть хозяйкой положения в критической ситуации», — сказала Дмитриева,

Российская теннисистка взяла верх над Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6. В 1/8 финала Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

На турнире помимо Андреевой остались россиянки: Анна Блинкова, Анна Калинская и Мария Тимофеева.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Андреева занимает 47-е место. Россиянка дебютировала на взрослом уровне в мае 2022 года.

Ранее Андрей Рублев пробился в 1/8 финала Australian Open.

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