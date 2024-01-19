Моуринью возглавит новый клуб через несколько дней после увольнения из «Ромы»

Португальский тренер Жозе Моуринью согласился возглавить саудовский «Аль-Шабаб». Об этом сообщает Aawsat.

Как утверждает источник, Моуринью провел видеовстречу со спортивным директором «Аль-Шабаба» Доминико Тите. Сообщается, что его кандидатуру уже одобрил комитет по трудоустройству Саудовской профессиональной лиги. Моуринью, предположительно, в ближайшие дни полетит в Эр-Рияд, чтобы окончательно согласовать условия своего контракта. Команда в текущем сезоне занимает 11-е место в саудовской Про-лиге. Клуб не выигрывал трофеев 10 лет.

16 января итальянская «Рома» объявила о том, что Моуринью покидает пост главного тренера. Он работал в клубе с мая 2021 года. Португалец привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

Моуринью известен по работе в лондонском «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С «Челси» он трижды стал чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии, с «Реалом» — один раз выиграл Ла Лигу.

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