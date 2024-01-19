16-летняя теннисистка Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open

19 января в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встречалась с представительницей Франции Диан Парри и одержала победу со счетом 1:6, 6:1, 7:6.

Продолжительность матча составила 2 часа и 15 минут.

На турнире помимо Андреевой остались россиянки: Анна Блинкова, Анна Калинская, Элина Аванесян, Мария Тимофеева и Анастасия Захарова.

В предыдущих раундах россиянка обыграла американку Бернарду Перу и представительницу Туниса Онс Жабер, занимающую шестое место в рейтинге лучших теннисисток. В 1/8 финала Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Андреева занимает 47-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина.

Ранее были названы теннисисты, которые могут остановить Джоковича на Australian Open.