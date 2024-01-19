Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

16-летняя теннисистка Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open

Россиянка Андреева одержала волевую победу и вышла в 1/8 финала Australian Open

close
100%
Tracey Nearmy/Reuters

19 января в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встречалась с представительницей Франции Диан Парри и одержала победу со счетом 1:6, 6:1, 7:6.

Продолжительность матча составила 2 часа и 15 минут.

На турнире помимо Андреевой остались россиянки: Анна Блинкова, Анна Калинская, Элина Аванесян, Мария Тимофеева и Анастасия Захарова.

В предыдущих раундах россиянка обыграла американку Бернарду Перу и представительницу Туниса Онс Жабер, занимающую шестое место в рейтинге лучших теннисисток. В 1/8 финала Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Андреева занимает 47-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина.

Ранее были названы теннисисты, которые могут остановить Джоковича на Australian Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами