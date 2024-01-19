Названы теннисисты, которые могут остановить Джоковича на Australian Open

Бывший отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном и полуфиналист Открытого чемпионата Австралии, а также экс-шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что серб Новак Джокович не является безоговорочным фаворитом проходящего в эти дни Australian Open.

«Для меня Джокович — не безусловный фаворит турнира. Да, он фаворит, но есть такие ребята, как Медведев, Синнер, не будем Алькараса забывать, Андрея Рублева. Есть спортсмены, которые способны оказать Новаку сопротивление, вплоть до того, чтобы победить его. Поэтому я бы назвал его не безусловным, а просто одним из главных фаворитов турнира», — подчеркнул Ольховский.

36-летний Джокович является первой ракеткой мира. Он 24 раза побеждал на турнирах Большого шлема, выиграв Открытый чемпионат Австралии уже десять раз. Причем серб ни разу не проигрывал в Мельбурне, если доходил до полуфинала. В этом году он прошел два круга, проиграв в каждом матче по сету. В третьем раунде лучший теннисист планеты сразится с 32-м сеяным аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

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