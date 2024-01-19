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Роналду вошел в топ-10 самых ненавистных людей в футболе

Джоуи Бартона признали самым ненавидимым человеком в футболе

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David W Cerny/Reuters

Авторитетное издание FourFourTwo представило список самых ненавистных людей в мировом футболе.

Возглавил рейтинг бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон. В статье указано, что он совершал многочисленные акты насилия, как на поле, так и за его пределами. Вторую строчку занял бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, под руководством которого в организации был самый крупный коррупционный скандал. Замкнул тройку бывший вратарь сборной Германии Харальд Шумахер.

В этот список попал нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Форвард занял седьмую строчку. На восьмом месте оказался бывший уругвайский нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Луис Суарес, который на сегодняшний день вместе с аргентинцем Лионелем Месси выступает в американском «Интер Майами».

Замкнул топ-10 португальский тренер Жозе Моурниью, последним местом которого стала итальянская «Рома», из которой он был уволен 16 января. Моуринью работал в римской команде с мая 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

Ранее Роналду похвастался новой машиной за почти полмиллиона долларов.

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