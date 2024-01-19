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Белоруска Соболенко разгромила украинку на AO, навесив две «баранки»

Белоруска Соболенко обыграла украинку Цуренко в матче Australian Open

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Global Look Press

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала разгромную победу над представительницей Украины Лесей Цуренко в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Поединок, который длился всего 51 минуту, завершился в двух сетах с разгромным результатом 6:0, 6:0.

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии представительница Белоруссии сразится с теннисисткой из США Амандой Анисимовой, которая в двух сетах обыграла испанку Паулу Бадосу.

Соболенко идет на втором месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступая лишь польской теннисистке Иге Свентек.

Соболенко — действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии. Белорусская теннисистка в финальном поединке 2023 года в трех сетах обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан, которая уже покинула текущий розыгрыш турнира, проиграв в третьем круге российской спортсменке Анне Блинковой со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Теннисистки выдали самый длинный тай-брейк в истории турниров Большого шлема среди женщин.

Ранее Блинкова заявила, что до конца жизни запомнит победу над Рыбакиной на АО.

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