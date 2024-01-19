Лидер «Реала» поругался с тренером «Атлетико» в матче Кубка Испании

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор вступил в конфликт с главным тренером столичного «Атлетико» Диего Симеоне во время матча 1/8 финала Кубка Испании. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По ходу матча футболист и тренер эмоционально высказывали претензии друг к другу. Развитию дальнейшего конфликта препятствовали представители обоих клубов, которые были на скамейках запасных.

Поединок закончился в дополнительное время победой «Атлетико» со счетом 4:2.

«Атлетико» открыл счет на 39-й минуте матча, отличился Самуэл Лино. «Реал» сравнял еще до перерыва, на 45+1 минуте голкипер Ян Облак срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме команды вновь обменялись голами, забили Альваро Мората и Хоселу. Исход матча был решен в дополнительное время: на 100-й минуте отличился Антуан Гризманн, а финальный счет через девять минут установил Родриго Рикельме.

«Атлетико» стал последним четвертьфиналистом Кубка Испании. Жеребьевка, определяющая пары, которые поборются за выход в полуфинал турнира, состоится 19 января.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» идет на втором месте, набрав 48 очков и всего на балл отставая от лидирующей «Жироны». При этом у команды еще есть матч в запасе. «Атлетико» замыкает топ-5, набрав за 19 игр 38 очков.

Ранее фанаты «Атлетико» оскорбили лидера «Реала», назвав его обезьяной.