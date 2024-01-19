Названа причина, из-за которой Медведев смог отыграться с 0:2 по сетам в матче AO

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков объяснил, за счет чего российский теннисист Даниил Медведев сумел переломить ход матча с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Первый сет Медведев сыграл очень слабо. Но здесь такая ситуация психологическая, когда проигрываешь, то ты успокаиваешься. Руусувуори настроился на матч с Медведевым и играл здорово, а Даниил этого не ожидал. Медведев был обескуражен игрой Руусувуори. Потом Медведев успокоился и начал играть», — заявил Чесноков.

Медведев обыграл Руусувуори в пяти партиях, уйдя со счета 0:2 по сетам – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0. В третьем круге он встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

На турнире помимо Медведева осталось двое россиян. Это Карен Хачанов и Андрей Рублев.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет еще один россиянин Андрей Рублев (5010 очков).

Ранее бывший теннисист раскритиковал организаторов Australian Open.