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«Спартак» предложил своего игрока нескольким клубам РПЛ

Metaratings: «Спартак» предложил полузащитника Лайкина клубам РПЛ и Первой лиги

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Анна Нэсси/Wikimedia Commons

Московский «Спартак» предложил вариант с арендой полузащитника Максима Лайкина нескольким клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги. Об этом сообщает Metaratings.

Сообщается, что интерес к футболисту проявляет «Нефтехимик», за который он выступал в сезоне-2022/23. Клуб из Нижнекамска готов снова арендовать футболиста. Отмечается, что сам полузащитник намерен снова отправиться в аренду ради игровой практики. Как утверждает издание, вероятнее всего, решение по Лайкину будет принято после окончания первого сбора красно-белых.

Лайкин является воспитанником «Спартака». За основную команду он провел три матча — один в Кубке России и два в чемпионате страны. В минувшем сезоне полузащитник сыграл в 31-м матче за «Нефтехимик» в Первой лиге и отметился четырьмя забитыми мячами.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Жирков призвал Джикию уходить из «Спартака».

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