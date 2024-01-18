Попавшийся на употреблении кокаина капитан ЦСКА выступил с заявлением

Баскетболист московского ЦСКА Никита Курбанов, который был дисквалифицирован за допинг, принес извинения за сложившуюся ситуацию. Обращение игрока было опубликовано на официальном сайте клуба.

«Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию. Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком. С полным осознанием принимаю ответственность за свои действия.

Очень ценю доверие, которое многие годы оказывалось мне со стороны клуба и болельщиков. Всегда считал огромной честью выступать за ЦСКА и особенно быть капитаном команды», — сказал Курбанов.

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Тогда игрок и клуб не стали давать комментариев. 18 января 2024 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о дисквалификации баскетболиста на три месяца после обнаружения в его крови следов кокаина.

Курбанов является рекордсменом ЦСКА по количеству проведенных матчей. Он выступал за московский клуб с 2015 года. Это его второй приход в команду. Ранее он был игроком ЦСКА с 2002 по 2012 год.

В текущем сезоне ЦСКА после 21 матча, набрав 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

Ранее попадание кокаина в организм капитана ЦСКА назвали несчастным случаем.