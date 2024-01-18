Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Попавшийся на употреблении кокаина капитан ЦСКА выступил с заявлением

Дисквалифицированный за кокаин баскетболист ЦСКА Курбанов принес извинения

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Баскетболист московского ЦСКА Никита Курбанов, который был дисквалифицирован за допинг, принес извинения за сложившуюся ситуацию. Обращение игрока было опубликовано на официальном сайте клуба.

«Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию. Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком. С полным осознанием принимаю ответственность за свои действия.

Очень ценю доверие, которое многие годы оказывалось мне со стороны клуба и болельщиков. Всегда считал огромной честью выступать за ЦСКА и особенно быть капитаном команды», — сказал Курбанов.

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Тогда игрок и клуб не стали давать комментариев. 18 января 2024 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о дисквалификации баскетболиста на три месяца после обнаружения в его крови следов кокаина.

Курбанов является рекордсменом ЦСКА по количеству проведенных матчей. Он выступал за московский клуб с 2015 года. Это его второй приход в команду. Ранее он был игроком ЦСКА с 2002 по 2012 год.

В текущем сезоне ЦСКА после 21 матча, набрав 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

Ранее попадание кокаина в организм капитана ЦСКА назвали несчастным случаем.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами